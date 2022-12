Hades II aangekondigd tijdens The Game Awards

Volgend jaar staat er een nieuw avontuur klaar in de onderwereld!

Supergiant Games heeft vannacht het vervolg op de grote indie hit Hades aangekondigd. Het is de allereerste keer dat Supergiant Games aan een vervolg van een van hun spellen werkt. Volgens de ontwikkelaars zal Hades II voortborduren op het origineel. Deze nieuwe rogue-like game is nog groter en kruip je in de huid van Melinoë, de prinses van de onderwereld. Zij is de zus van Zagreus, het hoofdpersonage uit het eerste deel. Dit spel zal zich na de gebeurtenissen van Hades afspelen, maar gelukkig kunnen nieuwe fans ook dit deel spelen. Supergiant Games heeft namelijk laten weten dat het niet nodig is om voorkennis te hebben van Hades. Het spel zal volgend jaar als “early acces” verschijnen op PC; de console-edities volgen later.

Robin heeft destijds Hades gereviewd. Zijn beloning voor het spel was de perfecte score, een 10. Lees hier wat hij er van vond.