Fire Emblem Engage krijgt uitbreidingspas

De eerste DLC verschijnt al op de dag van de release!

Fire Emblem-fans kunnen volgend jaar uitkijken naar een gloednieuwe game. Fire Emblem Engage zal in januari 2023 verschijnen en tijdens The Game Awards 2022 heeft Nintendo onthuld dat de game ook een uitbreidingspas zal krijgen. Tevens is er een nieuwe trailer vrijgegeven welke deze aankomende DLC in de schijnwerpers zet.

De Uitbreidingspas brengt onder andere extra Emblem personages, Battle Maps, items en meer met zich mee. De Emblem personages zijn bekende helden uit eerdere Fire Emblem-delen die door Emblem Rings teruggeroepen kunnen worden naar Fire Emblem Engage. In totaal moeten er vier waves aan content komen. Alle DLC moet voor eind 2023 zijn verschenen. De eerste wave verschijnt meteen al op 20 januari, wanneer de game zelf ook uitkomt.

De eerste trailer van de uitbreidingspas kun je hieronder bekijken. Ga jij de extra DLC aanschaffen?