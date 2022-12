Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon aangekondigd

Ontdek het verhaal van Cereza voor zij Bayonetta werd.

Vannacht vonden The Game Awards 2022 plaats. Tijdens die show zijn er vele games aangekondigd, waaronder ook dingen voor de Nintendo Switch. Een daarvan is een spin-off van Bayonetta. Deze game heet Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon en komt al op 17 maart 2023 uit. Switch-bezitters kunnen de game vanaf nu pre-orderen in de Nintendo eShop voor €59,99. Tevens zal er een fysieke versie verschijnen.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon speelt zich af voor Bayonetta bestond. De latere Bayonetta heet nu nog Cereza en maakt in deze game een noodlottige reis naar het verboden Avalon Forest. Met behulp van haar allereerste demon Cheshire moet Cereza proberen haar moeder te redden. Dit alles speelt zich af in een prentenboekavontuur met bijzondere omgevingen.

Heb jij in oktober van Bayonetta 3 genoten? Ga je daarom deze prequel halen? Laat het ons weten in de reacties!