Among Us Hide n Seek modus lanceert vandaag

Eén, tweeeee, drieeee...... WIE NIET WEG IS IS GEZIEN!

Er komt vandaag een nieuwe modus uit in de grote indie hit Among Us. Toen de game erg populair werd in 2020 probeerden fans al een soort verstoppertje te spelen in het spel. Dat werd toen zo populair dat de ontwikkelaars besloten om er een officiële modus van te maken. In deze modus moeten crewleden wegrennen van de bedrieger. Er is linksboven een timer en door als crewlid je taken goed te doen, kun je wat tijdsvermindering winnen. De Hide n Seek-update voegt ook meer cosmetische items toe én niet geheel onbelangrijk: je kan je diertjes aaien. Bekijk hieronder de trailer.