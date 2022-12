Volg The Game Awards op onze kanalen!

Vannacht is het zover!

Blijf jij vannacht op om The Game Awards te kijken?! Nintendo heeft heel wat nominaties te pakken, en we verwachten tal van aankondigingen. Dus wij staan te springen!

Vannacht om 1:30u begint het event en jij kunt het hele evenement bekijken op ons Youtube-kanaal. En houd natuurlijk deze site in de gaten voor al het nieuws!

Nintendo is onder andere genomineerd voor Beste Actiespel (Bayonetta 3), Beste Strategiespel (Mario + Rabbids: Sparks of Hope) en Beste RPG (Liva-a-Live en Pokémon Legends: Arceus). Dus pop de popcorn, zet de drank in de koelkast… of zet gewoon een thee, want morgen is wel een werkdag 😉

Veel plezier met The Game Awards!