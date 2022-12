Volg hier vanaf 01:30 live The Game Awards!

Vannacht is het zover de jaarlijkse Game Awards worden uitgezonden.

Blijf jij vannacht op om The Game Awards te kijken?! Kijk het dan live via Daily Nintendo. Wij mogen de stream live meestreamen als officiële co-streamers. Nintendo heeft sowieso heel wat nominaties te pakken, en we natuurlijk ook wat aankondigingen. Dus wij staan te springen!

Vannacht om 1:30u begint het event en jij kunt het hele evenement bekijken op ons Youtube-kanaal of in dit artikel. Wanneer je het niet volhoudt, geen nood, morgen zullen we het belangrijkste nieuws online hebben en natuurlijk een manier om het terug te kijken.

Nintendo is onder andere genomineerd voor Beste Actiespel (Bayonetta 3) en Beste RPG (Liva-a-Live en Pokémon Legends: Arceus).