Twitter-account Crash Bandicoot teaset aanwezigheid op de Game Awards

Gaan we vannacht een nieuwe Crash Bandicoot zien?

Vannacht om 01:30 vinden de jaarlijkse Game Awards weer plaats. In deze show reikt de welbekende game-presentator Geoff Keighley de prijzen weer uit voor de beste games van het jaar.

Bovendien worden op dit evenement ook altijd nieuwe games aangekondigd. In verband met de show van vannacht heeft het officiële Twitter-account van Crash Bandicoot haar aanwezigheid geteaset:

“Dus wat gaat iedereen morgen doen?” Waarop Geoff antwoordt: ” De Game Awards hosten, en jij?” Aan de hand van deze tweets is de kans groot dat we een nieuwe Crash-game gaan zien tijdens de show.

Het is niet de eerste keer dat de aankondiging van een nieuwe Crash-game op de Game Awards wordt geteaset. Zo ontvingen diverse YouTubers begin oktober al een pizzadoos met een bonnetje dat naar het evenement verwees. Volgens geruchten wordt het echter geen traditionele platform-game. In plaats daarvan lijkt het te gaan om een brawler, die speelbaar is met maximaal vier personen. De titel zou mogelijk geïnspireerd zijn op de party-game Crash Bash die in 2000 Verscheen op de PlayStation 1.

Zit jij te wachten op een Crash Bandicoot-brawler? En blijf jij vannacht ook op om de Game Awards live te kijken? Laat het ons hieronder vooral weten in de vorm van een reactie!