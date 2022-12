Toad stemacteur Keegan Micheal Key maakt opwachting tijdens de Game Awards

Zal die nog wat nieuws aankondigen over The Super Mario Bros. Movie?

Stemacteur Keegan Micheal Key zal op het podium treden tijdens de Game Awards. Dat heeft het officiële Twitter-account van de awardshow vandaag in een Tweet bevestigd. In de Tweet wordt de aanwezigheid van de acteur aangekondigd samen met een plaatje van zijn personage.

De Game Awards is een jaarlijkse awardshow die wordt gepresenteerd door de welbekende game-presentator Geoff Keighley. Deze show vindt vannacht plaats van 01:30 uur tot 05:00 uur. Keegan Micheal Key speelt Toad in The Super Mario Bros. Movie, die volgend jaar in april moet verschijnen. Wat de auteur precies gaat doen of zeggen tijdens de show is nog niet bekend. Wellicht neemt die nog een kleine verrassing voor ons mee met betrekking op de film.

Ben jij vannacht van plan om de Game Awards live te kijken? Laat het ons vooral weten in de vorm van een reactie!