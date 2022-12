Set 3 van Mario Kart 8 Deluxe Circuituit-breidingspas gafisch onder de loep genomen

Hoeveel mooier ogen de nieuwe banen?

Geheel onverwachts kondigde Nintendo begin dit jaar nieuwe DLC aan voor Mario Kart 8 Deluxe. In de vorm van meerdere waves brengt Nintendo nieuwe banen naar Mario Kart 8 Deluxe. Sinds gisteren kunnen fans van Mario Kart aan de slag met de Rotsbeker en de Maanbeker. Deze twee cups bevatten elk vier banen, waarvan er drie afkomstig zijn uit Mario Kart Tour, twee uit Mario Kart 7, één uit Mario Kart Wii, één uit Mario Kart DS en één uit Mario Kart Super Circuit.

Ben je benieuwd hoe deze nieuwe banen ogen in vergelijking met het origineel? GameXplain heeft de originele tracks vergeleken met de vernieuwde banen die nu beschikbaar zijn in Mario Kart 8 Deluxe. Wat is jouw favoriete track van set 3? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!