Pak jouw zwaard erbij want Chained Echoes is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer en wat gameplaybeelden!

Begin 2019 was ontwikkelaar Matthias Linda druk bezig met het inzamelen van geld voor zijn spel Chained Echoes. Zoals je dit jaar misschien al hebt gelezen is dit allemaal gelukt en vandaag wordt de game, in samenwerking met uitgever Deck13, naar de Nintendo Switch gebracht. Switch-bezitters hoeven dus niet langer meer te wachten op deze titel aangezien het vanaf vandaag beschikbaar wordt gesteld voor Nintendo’s hybride console. De RPG gaat voor een bedrag van €24,99 over de digitale toonbank en om het spel te downloaden heb je ongeveer 1 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Chained Heroes is een JRPG waarin het continent Valandis getekend is door de woedende oorlog. Een groep onbekende avonturiers gaan eropuit om een einde aan de oorlog te maken en te voorkomen dat een massavernietigingswapen kan worden ingezet. Pak jouw zwaard, gebruik magie en stap in je Mech om zo het verhaal in te duiken. Het spel is gecreëerd in een 16-bit stijl en bevat muziek die geïnspireerd is door oude RPG’s. In deze klassieke stijl doorloop je een rijk verhaal van tientallen uren met vele karakters en gebieden. Welk pad kies jij?

Ben je benieuwd geworden naar Chained Echoes? Bekijk dan onderstaande releasetrailer of gameplaybeelden van het YouTube-kanaal Handheld Players!