Dragon Quest Treasures ontvangt uitgebreide trailer

Vanaf morgen, 9 december, beschikbaar voor de Nintendo Switch!

Vorig jaar werd er een nieuwe Dragon Quest-game aangekondigd voor de Nintendo Switch. Op dat moment was er nog niet veel bekend over de game, maar daar kwam recent verandering in. Toen werd er namelijk een hele boel informatie gedeeld. Nu komt de release tamelijk dichtbij, die is morgen al. Daarom heeft het YouTube-kanaal Dragon Quest een uitgebreide trailer met beelden van de gameplay gedeeld. Deze is veertien minuten lang en biedt dus goede blik op de gameplay.

In Dragon Quest Treasures volg je het verhaal van twee personages, Erik en Mia, die leven op een vikingschip. Ze dromen ervan om op een dag de wereld in te trekken om grote schatten te ontdekken. Die dag komt eerder dan gedacht wanneer ze de wezens Porcus en Purrsula ontmoeten en worden meegenomen naar een mysterieuze plek. Deze mysterieuze stad ligt vol met begraven schatten! Erik en Mia kunnen alleen wel wat hulp gebruiken tijdens deze onderneming en ontmoeten gelukkig al snel heel wat vriendelijke monsters waarmee ze een echt schatzoek-team kunnen opstellen!

