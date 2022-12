[December Prijzenfestival 2022 #3] Win een Ubisoft goodie pakket!

In samenwerking met Ubisoft mogen wij één van jullie blij maken met een fantastisch goodie pakket!

Het is inmiddels alweer 8 december en dat betekent dat de eerste week van december er alweer opzit. De winnaars van de allereerste prijsvraag van ons Prijzenfestival 2022 zijn al bekendgemaakt en dus wordt het de hoogste tijd voor weer een nieuwe prijsvraag. Ditmaal geven wij in samenwerking met Ubisoft eenmaal een fantastisch prijzenpakket weg! Wat er precies in het pakket zit gaan we natuurlijk nog niet verklappen, maar we weten zeker dat de winnaar er sowieso ontzettend blij mee gaat zijn. Een kleine hint: het pakket bevat onder andere een fysieke versie van Rabbids Party of Legends voor de Nintendo Switch. En dat is slechts één van de velen toffe items die erin zitten!

Als je graag wilt winnen moet je er net zoals de vorige keer snel bij zijn, want je kan maar tot en met 11 december meedoen. Het enige wat je hoeft te doen is ons in de reacties te laten weten welk Ubisoft-spel jouw favoriet is en waarom. Het antwoord kan trouwens niet goed of fout zijn, waardoor iedereen kans maakt om te winnen! Om te kunnen reageren heb je trouwens een account nodig op onze website. Heb je nog geen account? Maak ‘m hier gratis en gemakkelijk aan!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. We nemen door middel van een e-mail contact met je op. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.