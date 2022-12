Yuji Naka, mede-maker Sonic en director Balan Wonderworld, gearresteerd

Eerst in november, en nu weer. Handel met voorkennis!

Yuji Naka is mede maker van Sonic en recenter bekend als director van Balan Wonderworld. Dat hij nu in het nieuws komt is helaas dan niet positief maar vrij negatief. Hij is namelijk gearresteerd wegens handel met voorkennis.

Nu is deze beste man al in wat zaken verstrengeld. Zo is hij bij Square Enix weggegaan en is hij in een rechtzaak terechtgekomen met het bedrijf, nadat hij was afgezet als director van Balan Wonderworld. Yuji Naka gaf aan ongeveer een half jaar voor de release al te zijn weggehaald.

Maar vandaag is het ander nieuws. In november was hij gearresteerd wegens mogelijke handel met voorkennis en had hij geïnvesteerd in Aiming. Deze developer zou Dragon Quest Tact aankondigen, maar onder andere Yuji Naka investeerde al vóórdat deze kennis bekend was aan het publiek.

FNN: Tokyo District Public Prosecutors Office arrested 57-year-old game creator Yuji Naka in context of insider trading related to new installment from popular Dragon Quest franchise.https://t.co/KhsPBB676m — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) November 18, 2022

Dat is echter ook niet meer het nieuwste nieuws. Nu is Yuji Naka nog een keer gearresteerd. Nogmaals voor handel met voorkennis, en deze keer in de mobile game Final Fantasy VII: The First Soldier. Hij had, samen met voormalig Square Enix developer Taisuke Sazaki, geinvesteerd in ATeam Entertainment voordat bekend was gemaakt dat deze een samenwerking zou aangaan met Square Enix voor de Final Fantasy game. Yuji Naka wist van de aankomende game en investeerde zo’n 120.000 aandelen in het bedrijf wat zich vertaald naar 144.7 miljoen yen (grofweg €1 miljoen).