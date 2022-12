River City Girls 2 verschijnt volgende week

Een beat-‘em-up-avontuur met onder andere Misako, Kyoko, Kunio en Riki!

Eindelijk is er meer bekend over het vervolg op River City Girls. In Japan is River City Girls 2 inmiddels verschenen, maar in het Westen moeten spelers nog wachten. In een Twitter-bericht heeft ontwikkelaar WayForward bekendgemaakt dat de game op 15 december verschijnt. Dat is al volgende week en dus goed nieuws voor de fans. De game verschijnt voor de Nintendo Switch en andere platformen.

River City Girls 2 is een typisch beat-‘em-up-avontuur. In dit deel keren de heldinnen Kyoko en Misaka terug en zijn sterker dan ooit. Er zijn nieuwe combo-aanvallen, nieuwe gebieden om te verkennen en er is ook een gloednieuwe soundtrack. Verder kan je in dit spel ook spelen als Kyoko en Misaka’s vriendjes, Kunio en Riki. Daarnaast zijn er nog twee volledig nieuwe speelbare personages, Marian en Provie.

Kijk jij uit naar die langverwachte vervolg? Laat het ons weten in de vorm van een reactie!

Break out your baseball bats, polish your brass knuckles, and start practicing your dabs – River City Girls 2 launches digitally in North America and Europe on Dec. 15! That's next week!! Coming to Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox, and Steam! https://t.co/rEFAnGVT0j pic.twitter.com/gjuqzBSONv — WayForward (@WayForward) December 6, 2022