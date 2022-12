Mario Kart 8 Deluxe heeft vandaag een gratis update gekregen

Bepaal nu zelf welke voorwerpen jij wilt gebruiken!

Sinds een paar weken weten we dat set 3 van de Mario Kart 8 Deluxe Circuit-uitbreidingspas vanaf vandaag beschikbaar is. Mocht je dit nieuws gemist hebben, klik dan hier om alle banen van set drie te lezen. Echter is het vandaag blijkbaar een speciale dag voor Mario Kart 8 Deluxe, want niet alleen set 3 is nu te spelen, maar er is zojuist ook een gratis update verschenen. Deze update zorgt ervoor dat je de optie krijgt om zelf te kiezen welke specifieke voorwerpen jij wilt gebruiken tijdens het racen. Deze optie is zowel in de offline Versusraces te gebruiken als bepaalde onlinestanden.

Hieronder kun je de tweet van Nintendo Nederland bekijken waarin een screenshot te zien is van deze optie. Daarin is onder andere te zien dat je niet alleen zelf de voorwerpen kunt kiezen, maar dit ook geheel willekeurig kan laten gebeuren.

Je kunt in #MarioKart 8 Deluxe zelfs specifieke voorwerpen aan elk team toewijzen in Teamraces en Gevechten! De vraag is nu: welk team krijgt het Spiny-schild?



Download de gratis update en ontdek het zelf! pic.twitter.com/E85tvC1zs0 — Nintendo Nederland (@NintendoNL) December 7, 2022

Ga jij deze optie vandaag meteen uitproberen of race je vandaag liever op de allernieuwste banen? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!