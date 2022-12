Winnaars December Prijzenfestival 2022 #1 bekend

Ben jij één van de gelukkige winnaars? Check het hier!

Afgelopen paar dagen, van 1 tot en met 5 december, konden jullie allemaal meedoen met de allereerste giveaway van ons prijzenfestival in de maand december. Inmiddels is de eerste prijsvraag verlopen en hebben wij geheel willekeurig vier winnaars uitkozen. Laten we er niet verder omheen praten en maar meteen de winnaars bekendmaken. Hieronder kun je zien of jij één van de gelukkige bent. Heb jij gewonnen? Mail dan jouw adresgegevens + gebruikersnaam naar info@dailynintendo.nl. We streven ernaar de prijzen in december toe te sturen.

Winnaar LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: @mreeezie

Winnaar No Man’s Sky: @mylan2122

Winnaar Little Nightmares 2: @bob123

Winnaar LEGO Brawls & DRAGON BALL: THE BREAKERS: @bluedk

Heb je dit keer niet gewonnen? Wees dan vooral niet getreurd. December staat bij ons namelijk in het teken van DN’s December Prijzenfestival! Dat betekent dat wij deze maand nog vele prijzen weg gaan geven en momenteel loopt er al een andere prijsvraag. Tot en met 8 december kun je namelijk meedoen om WRC Generations voor de Nintendo Switch te winnen (en wij geven het racespel maar liefst twee keer weg!). Doe je nog niet mee? Aarzel dan niet en klik hier.