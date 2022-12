Upgrade jouw Game Boy Camera met verwisselbare lenzen

Je moet wel even knutselen.

2BitToy biedt een 3D-print-bestand te koop aan die jouw oude Game Boy Camera van een behoorlijke upgrade voorziet. De Camera+, zoals het bedrijf het project heeft genoemd, laat je gebruik maken van verwisselbare lenzen. (Via: Gizmodo)

De Camera+ in gebruik met een CS-lens. Foto: 2BitToy

De Game Boy Camera is een compacte digitale camera die in 1998 is uitgekomen voor – je raadt het – de Game Boy. Het werd uitgerust met een CMOS-sensor met de gigantische (kuch!) resolutie van 128×128 pixels. Maar ondanks de beperkte specificaties, heeft het apparaat een cultstatus weten te bemachtigen. De cd-cover van Neil Young zijn album Silver & Gold is zelfs gemaakt met de Game Boy Camera. Die creativiteit lijkt nu dus nog een extra boost te krijgen.

De Camera+ maakt grotendeels gebruik van dezelfde onderdelen als de Game Boy Camera. Je print eigenlijk alleen de shell en je moet zelf de onderdelen overzetten. Het maakt zelfs gebruik van dezelfde schroefjes. Wanneer je klaar bent, is het mogelijk om CS-lenzen te monteren. Dit zijn klassieke (en goedkope) lenzen met een standaard schroefdraad die vooral op beveiligingscamera’s zitten. En voor iets meer creatieve vrijheid kun je er zelfs een C-lensadapter op lijmen, maar die moet je los kopen.

2BitToy biedt de bestanden te koop aan voor 10 Britse Ponden (Ongeveer €13) die je daarna zelf moet uitprinten. En als je uiteindelijk klaar bent met spelen en je wilt je oude vertrouwde Game Boy Camera weer terug, dan kan dat! Zo hoef je niet bang te zijn dat je jouw stukje gamehistorie verpest.