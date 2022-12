Tyranitar en Salamence aangekondigd voor Tera Raid Battle-event

Vecht tegen, versla en vang Tyranitar en Salamence in het opkomende Tera Raid Battle-event!

In de korte tijd dat Pokémon Scarlet en Violet beschikbaar zijn, zijn er al twee Tera Raid Battle-events geweest. In het nieuwe Tera Raid Battle-event kun je vanaf 9 december Tyranitar en Salamence in de spotlight vinden. Deze Pokémon hebben allerlei verschillende Tera Types. Zo kan Tyranitar als Tera Type Ghost hebben en Salamence bijvoorbeeld Fire. Met 18 verschillende Tera Types zijn er dus een hoop mogelijke combinaties. Door de speciale Tera Raids te doen en de Pokémon te verslaan kan je ook die speciale Pokémon vangen.

Het Tera Raid Battle-event loopt vanaf vrijdag 9 december om 01:00 uur tot 12 december 00:59 uur Nederlandse tijd. Je kan de Raids op de map herkennen aan hun speciale aura. In Scarlet vinden spelers in 4 & 5 Star Raids Tyranitar en in Violet Salamence. Om toegang te krijgen tot dit event moet je wel het nieuwste Poké News ophalen. Dat doe je door in de game met internet te verbinden. Tevens kan je in het Poké Portal online Raids vinden waardoor je ook aan die van de andere game kan meedoen.

Kijk jij uit naar deze Raids? Ga je meedoen? Laat het ons weten in de reacties!