SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake verschijnt in januari

SpongeBob en Patrick in een geheel nieuw avontuur.

Afgelopen jaar werd SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake aangekondigd voor de Nintendo Switch. Tot nu was er nog geen releasedatum bekend, maar daar is vandaag verandering in gekomen. THQ Nordic en Purple Lamp Studios hebben namelijk bekendgemaakt dat de game op 31 januari 2023 verschijnt. Dit deden ze door middel van een nieuwe trailer op YouTube. Deze kan je hieronder bekijken.

In SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake krijgen SpongeBob en Patrick een flacon vol zeemeermintranen. Deze zeemeermintranen zouden de wensen van iedereen met een zuiver hart moeten vervullen. Echter kan dit natuurlijk niet goed gaan bij dit duo; Bikini Bottom wordt geplaagd door Cosmic Jelly en overal openen portalen naar Wishworlds. Kun jij je vrienden redden? In totaal zijn er 7 Wishworlds om te ontdekken. Daarnaast kan je je omkleden in 30 verschillende outfits en luisteren naar 101 nummers uit animatieserie.

Ben jij klaar voor een nieuw avontuur met SpongeBob en Patrick? Laat het ons weten in de reacties!