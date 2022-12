Los puzzels op en ga uitdagingen aan in Kukoos: Lost Pets

Het 3D-platformspel is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch!

Het is inmiddels alweer ruim een jaar geleden toen ontwikkelaar Petit Fabrik aangekondigde dat Kukoos: Lost Pets naar Nintendo’s hybride console zou komen. Inmiddels hoeven Switch-bezitters gelukkig niet langer meer te wachten op het spel, want de game is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch. Deze titel is zowel digitaal in de Nintendo eShop, als fysiek verkrijgbaar voor een bedrag van €29,99. Mocht je Kukoos: Lost Pets digitaal kopen heb je maar liefst 7,7 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Kukoos: Lost Pets is een 3D-platformspel die draait om de wondere wereld van de Kukoos. Dit is een wereld bedekt met water, waar alleen de Kukoos wonen. Dit grappige en nogal avontuurlijke volk houden ook huisdieren, maar de Kukoos vinden eigenlijk dat die nogal ongehoorzaam zijn. Daarom voeren ze een experiment uit om ze gehoorzamer te maken, maar dit gaat helaas helemaal verkeerd! Reis door de geheime werelden van de gigantische Kukoo-boom om je vrienden te vinden en een einde te maken aan de huisdieren-opstand. Je kunt als 12 verschillende Kukoos spelen en samenwerken met vijf huisdieren, welke allemaal unieke vaardigheden hebben die je nodig hebt om de vele puzzels en uitdagingen te overwinnen. Tevens is de game alleen of in co-op met maximaal vier spelers te spelen.

Ben je benieuwd geworden naar Kukoos: Lost Pets? Bekijk dan onderstaande launch-trailer of gameplaybeelden van het YouTube-kanaal Handheld Players.