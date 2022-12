Voormalig Retro Studios ontwikkelaar onthult informatie over nooit verschenen Wii-game Metroid Tactics

Metroid Tactics had een Metroid-game moeten worden met de gameplay van XCOM.

In een interview met YouTube-kanaal Did you know Gaming heeft een voormalig Retro Studios ontwikkelaar meer informatie gedeeld over een nooit verschenen Metroid-game genaamd Metroid Tactics. Metroid Tactics werd eind 2007 gepitcht door Paul Tozer een ontwikkelaar van het Metroid Prime team. Het team wilde aan deze game werken vlak na het afronden van Metroid Prime 3 Corruption. Volgens de ontwikkelaar had Metroid Tactics een “series sequel” moeten worden, die zich qua verhaal voor alle andere Metroid-games afspeelt. In het interview heeft hij ook inhoudelijke details gegeven over het verhaal:

” Het markeert het moment waarop Samus Aran zich voor het eerst scheidt van de Chozo die haar van kinds af aan hebben opgevoed. Ze ontmoet de mensheid en wordt een premiejager. De game marrkeert ook de allereerste ontmoeting van de mensheid met de space pirates en de Metroids”. “Samus had met een elite team van sterk getrainde Galactic Federation Troopers en kleurrijke premiejagers moeten samenwerken om de incursions op verschillende Galactic Federation planeten en locaties te stoppen op planeten zoals Norion en aarde om het uiteindelijk tegen de space pirates op te nemen bij hun outpost op planeet Zebes”.

Dankzij deze informatie weten we nu dat Metroid Tactics een soort origin story voor de hele franchise had moeten worden. Later in het interview gingen ze ook in op de gameplay van Metroid Tactics. Hierover hebben ze het volgende vermeld:

“Het is eigenlijk XCOM, het was XCOM in het Metroid Universum, behalve dat je in plaats van buitenaardse wezens tegen Space Pirates vecht – die ook buitenaardse wezens zijn maar anders”.

Sames zou in de game het hoofdpersonage zijn geworden, hoewel je in het spel meerdere soldaten zou besturen. Eén van deze soldaten had de naam Captain Bailey moeten krijgen. Dit is een referentie naar een geheim wachtwoord afkomstig uit de originele Metroid op de NES. De game zou gebruik gaan maken van de motion controls van de Wii. Helaas voor Paul hebben de leidinggevende bij Retro Studios het project toch afgewezen en heeft Nintendo zijn pitch nooit gezien. Wil je meer details weten over de pitch van Paul en zijn nooit verschenen Metroid-game. Bekijk dan ook de hele video van Did You Know Gaming hieronder. Had jij graag een XCOM-achtige Metroid-game willen spelen? Laat het ons vooral weten in de reacties!