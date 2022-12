Versla alle busters of het monster in Goonya Monster

Het party-actiespel is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch!

Nog niet zo heel lang geleden werd er in september aangekondigd dat Goonya Monster naar Nintendo’s hybride console zou komen. Vanaf vandaag hoeven Switch-bezitters niet langer meer te wachten want het party-actiespel is nu te spelen op de Nintendo Switch. Deze game heeft zowel een normale versie als een Digital DX-versie. De normale versie gaat over de digitale toonbank voor een bedrag van €16,79 en de Digital DX-versie, welke DLC bevat, voor €24,99. Beide versies zijn tot vandaag te koop met 10% korting. Om deze titel te downloaden heb je zo’n 1,2 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Goonya Monster heb je in totaal twee teams: de zogeheten busters en het monster. De busters zullen met z’n drieën in een team zitten en wapens krijgen om op die manier het monster te verslaan. Het monster zal de taak krijgen om de busters te verslaan, wat onder andere gebeurt als de drie minuut durende potjes voorbij zijn. Daardoor kan elk potje erg spannend worden omdat je niet weet wat er precies gaat gebeuren. Tevens zijn er verschillende outfits te ontgrendelen en is het spel zowel in je eentje als met vrienden online te spelen.

Ben je benieuwd geworden naar Goonya Monster? Bekijk dan onderstaande trailer