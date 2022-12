[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 49

Wij zetten wekelijks de releases voor je op een rijtje.

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Kukoos: Lost Pets

Verschijnt op: 6 december 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Kukoos: Lost Pets is een 3D platformer die draait om de wondere wereld van de Kukoos. Dit is een wereld bedekt met water, waar alleen de Kukoos wonen, een grappig en nogal avontuurlijk volk. Zij houden ook huisdieren, maar de Kukoos vinden eigenlijk dat die nogal ongehoorzaam zijn. Ze voeren een experiment uit om ze gehoorzamer te maken, maar dit gaat helemaal verkeerd! Reis door de geheime werelden van de gigantische Kukoo-boom om je vrienden te vinden en een einde te maken aan de huisdieren-opstand. Speel als 12 verschillende Kukoos en vijf huisdieren, elk met unieke vaardigheden die je nodig hebt om de vele puzzels en uitdagingen te overwinnen. De game is alleen of in co-op te spelen, tot op vier spelers.

Togges

Verschijnt op: 7 december 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Togges is een puzzel 3D avontuur waarin je de wereld vult met gekleurde blokken. In dit sandbox avontuur ga je op reis door de cosmos om fantastische werelden te ontdekken, goodies te verzamelen, grappige verhalen te ontdekken en de koning-president te helpen het universum te beheersen. Deze staat namelijk onder de onbekende dreiging van de leegte, alleen jij en je blokken kunnen dit tegenhouden.

Dragon Quest Treasures

Verschijnt op: 9 december 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Dragon Quest Treasures is een nieuwe spin-off in de bekende franschise, eentje die geheel in het teken staat van schatten ontdekken! Het verhaal volgt twee personages, Erik en Mia, die leven op een vikingschip. Ze dromen ervan om op een dag de wereld in te trekken om grote schatten te ontdekken. Die dag komt eerder dan gedacht wanneer ze de wezens Porcus en Purrsula ontmoeten, en worden meegenomen naar een mysterieuze plek. Deze mysterieuze stad ligt vol met begraven schatten! Erik en Mia kunnen alleen wel wat hulp gebruiken tijdens deze onderneming en ontmoeten gelukkig al snel heel wat vriendelijke monsters waarmee ze een echt schatzoek-team kunnen opstellen!

Wat verder verschijnt in de week van 5 december tot en met 11 december:

5 dec. 2022: Swordship – €19,99

5 dec. 2022: Path of Ra – €12,99

7 dec. 2022: Witch on the Holy Night – €46,49

7 dec. 2022: The Rumble Fish 2– €29,99

7 dec. 2022: Bot Gaiden – €14,99

8 dec. 2022: Samurai Maiden – €59,99

8 dec. 2022: Chained Echoes – €24,99

8 dec. 2022: Kleurpixels Collection 2 – €7,30

8 dec. 2022: Mech Armada – €19,99

8 dec. 2022: Kardboard Kings – €16,79

8 dec. 2022: Game of Dragons – €62,00

8 dec. 2022: Jellycard Worlds– €7,99

8 dec. 2022: Football Kicks – €3,99

8 dec. 2022: Liberated + NecroWorm Bundle – €21,99

8 dec. 2022: Simona’s Requiem – €7,99

8 dec. 2022: Adventure Academia: The fractured Continent – €39,99

9 dec. 2022: Jitsu Squad – €29,99

9 dec. 2022: Petite Adventure – €4,99

9 dec. 2022: Action Games Bundle (5 in 1)– €19,99

9 dec 2022: My Coloring Books (2 in 1 Bundle) – €7,99

10 dec. 2022: .Cat Nincat Dinogotchi – €14,99

10 dec. 2022: Amazing Coloring Books Bundle – €8,99

Nog steeds niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.