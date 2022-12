Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar 3,2 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook in de tweede week van december weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel: Action Games Bundle (5 in 1), 3. 2 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel: Chubby Cat 2 slechts 38 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Action Games Bundle (5 in 1) – 3.2GB

Grappling Dash – 3.1GB

Adventure Academia: The Fractured Continent – 2.3GB

Aero Striker – World Invasion – 2.2GB

World War Battle Heroes Field Armies Call of Prison Duty Simulator – 1.5GB

My Coloring Books – 2 in 1 Bundle – 1.1GB

Aka – 1.0GB

Swordship – 913MB

Breakers Collection – 848MB

Chained Echoes – 717MB

Grammarian Ltd – 717MB

Xanchuchamel – 617MB

Lone Ruin – 563MB

AlphaLink – 511MB

Pixel Cup Soccer – Ultimate Edition – 501MB

Food Truck Tycoons – 2 in 1 Bundle – 439MB

Cosmo Dreamer – 433MB

Startup Company Console Edition – 401MB

Petite Adventure – 320MB

Kids Party Checkers – 279MB

Lil Gator Game – 252MB

Football Kicks – 226MB

Simona’s Requiem – 221MB

Vengeful Guardian: Moonrider – 165MB

Panda Punch – 136MB

Farming Real Simulation Tractor, Combine Trucks Farmer Land Game – 131MB

Package Inc – 130MB

Headbangers in Holiday Hell – 103MB

Lost Snowmen – 98MB

Mind Jab – 80MB

GyroBlade – 73MB

Void Prison – 58MB

Chubby Cat 2 – 38MB

