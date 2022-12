Bayonetta 3 krijgt nieuwe trailer

Mooie cijfers en lovende kritieken.

Mocht je nog twijfelen of Bayonetta 3 echt iets voor jou is? Heeft zelfs onze lovende review van Bayonetta 3 je niet tot een aankoop doen overtuigen? Goed nieuws! Nintendo heeft dit weekend een nieuwe trailer uitgebracht waarin de lovende kritieken nog eens extra benoemd worden:

In deze zogenaamde ‘Accolades trailer’ komen de cijfers die Bayonetta 3 van de pers kreeg nog even aan bod. En die zijn niet mis! Het is dan ook niet zo gek dat Bayonetta is genomineerd voor ‘Best Action Game’ tijdens The Game Awards die later deze week uitgereikt worden.

Bayonetta 3 heeft er een lange ontwikkeltijd opzitten, maar heeft elke verwachting dubbel en dwars waargemaakt. Heb jij de game al in huis gehaald? Of ben je nog niet helemaal overtuigd? Laat het ons weten in de comments.