Pokémon-update heeft inconsistente resultaten

It hurt itself in its confusion...

De v1.1.0-patch die Game Freak gisteren heeft uitgebracht voor Pokémon Scarlet en Pokémon Violet lijkt niet voor iedereen hetzelfde te doen.

Vorige maand bracht Nintendo de negende generatie Pokémon-games uit. En hoewel de games op gameplay-vlak zeer goed zijn onthaald, laten ze op technisch vlak veel te wensen over. Zo bleek ook uit onze review.

In de tussentijd heeft Nintendo haar excuses gemaakt en is er een patch uitgekomen om de vele bugs te verhelpen. Waar de patch-notes echter wazig over zijn, zijn de performance issues. Maar nu de patch inmiddels uit is, zien we verschillende tegenstrijdige berichten naar buiten komen.

Zo heeft het Youtube-kanaal GameXplain bijvoorbeeld een korte video geüpload waarin duidelijk wordt hoe de performance een boost heeft gekregen van de update:

Aan de andere kant heeft Alex Olney van Nintendo Life een video live gezet waaruit blijkt dat de verschillen tussen de 1.0.1- en 1.1.0-versies marginaal blijkt. In een enkel geval blijkt de gepatchte versie zelfs een frame trager, wat zeer verwaarloosbaar is:

En zo zijn er meerdere tegenstrijdige berichten, zoals blijkt uit dit artikel van Kotaku. Dat de prestaties van de update kan verschillen, is niet heel verwonderlijk. Verschillende spelers hadden al verschillende ervaringen met betrekking tot de games. Daarnaast spreken de patch-notes over bepaalde bugs die zijn gefixt, maar wordt er niet gesproken over een drastische performance-update. Platgeslagen komt het er op neer dat de update voor iedereen andere resultaten kan hebben, maar dat het sowieso verstandig is om te updaten. Het lijkt alleen nog niet de redding waar vele gamers op hadden gehoopt.

Heb jij een drastisch verschil in de performance opgemerkt? Of speelt het nog hetzelfde? We zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen. Brand dus los in de comments!