[December Prijzenfestival 2022 #2] Win WRC Generations

Wil jij de gloednieuwe game WRC Generations winnen?

Het is alweer tijd voor de tweede prijsvraag in het december prijzenfestival hier op de site. Deze week is WRC Generations verschenen op de Nintendo Switch en wij mogen van Triple P en Nacon twee keer de fysieke game weggeven!

Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is antwoord geven op de volgende vraag: “In welk van de beschikbare landen zou jij het liefste willen racen?” Om jullie op weg te helpen hebben wij alvast een overzicht van alle landen. Deze vind je hier.

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar zal via de mail die geregistreerd staat bij Daily Nintendo benaderd worden voor de prijs. Deze prijs wordt verzonden door onze partner Triple P Entertainment. Hiervoor zullen zij de benodigde persoonsgegevens doorkrijgen. Deze worden alleen gebruikt voor het verzenden van de prijs. Daily Nintendo en Triple P Entertainment zijn niet verplicht een vervangende prijs beschikbaar te stellen wanneer deze in bijvoorbeeld de post kwijtraakt.