Trailer toont verhaal Tales of Symphonia Remastered

(Her)ontdek het verhaal van deze klassieke JRPG!

Bandai Namco heeft een nieuwe trailer online gezet van Tales of Symphonia Remastered, de remaster van de gelijknamige klassieke JRPG. Deze keer focust de trailer zich op het verhaal. Wie het verhaal al kent zal niets nieuws ontdekken, aangezien de veranderingen van deze remaster zich vooral op de graphics en gameplay focussen. Toch is de trailer zeker de moeite waard, zeker voor diegene die zich afvragen waarom deze JRPG zo hoog aangeschreven staat! Je kunt hem hieronder bekijken. Tales of Symphonia Remastered komt op 17 februari naar de Switch.

De originele Tales of Symphonia verscheen in 2004 op de Gamecube. Het verhaal speelt zich af in een in een wereld die langzaam doodgaat. Maar niet getreurd, legendes zeggen dat er een Chosen One zal zijn die een tocht zal maken door het land om de wereld nieuw leven in te blazen. Jij bent vrienden met degene die de Chosen One is, en samen ga je op avontuur. Het verhaal lijkt voor de hand liggend, maar hoe verder je gaat hoe dieper het verhaal, en des te moeilijker het wordt om goed en kwaad uit elkaar te houden.