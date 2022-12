Siralim Ultimate is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de trailer en wat gameplaybeelden!

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden toen Siralim 3 in 2019 naar Nintendo’s hybride console kwam. Hoewel Siralim Ultimate, een spel van ontwikkelaar en uitgever Thylacine Studios, al een tijdje beschikbaar is op andere apparaten kunnen Switch-bezitters vanaf vandaag ook met de game aan de slag. De allernieuwste RPG gaat voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank en om deze titel te downloaden heb je 463 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals in de vorige delen zul je ook in Siralim Ultimate vele monsters moeten vangen. Je kunt namelijk meer dan 1200 verschillende wezens tegenkomen. In het spel reis je door kerkers, die willekeurig gegenereerd zijn, om op die manier middelen, wezens en buit op te pikken. Verder neem je deel aan 6v6-gevechten en kies je uit één van de 40 specialisaties voor jouw personage.

Ben je benieuwd geworden naar Siralim Ultimate? Bekijk dan onderstaande trailer of neem een kijkje naar gameplaybeelden van het YouTube-kanaal Handheld Players.