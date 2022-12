Donker point-and-click avontuur Children of Silentown onderweg naar de Switch

Ontdek de geheimen van het bos in dit handgetekende avontuur.

Uitgever Daedalic Entertainment en ontwikkelaars Elf Games en Luna2 Studio hebben aangekondigd dat Children of Silentown naar de Switch komt. De game, die al langer gepland staat voor Steam, heeft nu dezelfde releasedatum gekregen op andere consoles: namelijk 11 januari. Om dit nieuws te vieren is er tevens een nieuwe trailer online gezet, deze kun je hieronder bekijken.

Children of Silentown is een donker handgetekend point-and-click avontuur. In game volg je het verhaal van Lucy, een meisje dat opgroeit in een dorp diep in een bos waar allerlei monsters wonen. Overdag speelt ze met haar vrienden of helpt ze haar moeder, maar ’s nachts is er iets anders aan de hand. Dan wordt ze geteisterd door verschrikkelijke nachtmerries, vergezeld door de akelige geluiden die uit de richting van het bos komen. Ze weet dat het donker gevaarlijk is en ze beter nooit het bos in kan gaan. Maar natuurlijk gebeurd er iets waardoor ze geen keus heeft dit bos en haar eigen angsten onder ogen te zien.