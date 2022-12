[December Prijzenfestival 2022 #1] Rijmen voor toffe games!

In samenwerking met Day One mogen wij maar liefst vier van jullie blij maken!

Twee dagen geleden kon je op Daily Nintendo lezen dat wij net zoals vorig jaar ook deze maand weer vele prijzen gaan weggeven. In december is het bij ons namelijk tijd voor DN’s December Prijzenfestival! De eerste prijsvraag begint meteen al goed want in samenwerking met Day One geven wij maar liefst vijf spellen weg. Drie van jullie gaan er vandoor met één spel en de ander zelfs met twee! Welke games wij verloten kun je via onderstaande lijst zien.

Prijs A: 1x LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Prijs B: 1x No Man’s Sky

Prijs C: 1x Little Nightmares 2

Prijs D: 1x Lego Brawls & DRAGON BALL: THE BREAKERS

Als je graag wilt winnen moet je er snel bij zijn, want je kan maar tot en met 5 december meedoen. Het enige wat je hoeft te doen is in de reacties een kort rijmpje achter te laten, zoals Sinterklaas dat zou doen, waarin je ons vertelt welke prijs (max 1 kiezen) jij zou willen winnen en waarom. Je loot uiteindelijk mee voor de prijs die jij hebt genoemd in de reactie. Je maakt dus een keuze uit de prijzen A tot en met D.

Het antwoord kan trouwens niet goed of fout zijn, waardoor iedereen kans maakt om te winnen! Om te kunnen reageren heb je trouwens een account nodig op onze website. Heb je nog geen account? Maak ‘m hier gratis en gemakkelijk aan!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. We nemen door middel van een e-mail contact met je op. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.