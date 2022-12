Sonic Frontiers DLC roadmap bekendgemaakt

Geniet in 2023 van nog meer content voor Sonic Frontiers!

Sonic Frontiers is nu iets meer dan een maand uit en werd door veel fans en critici positief ontvangen. Onze Randy beoordeelde de game zelf met een nette 7,2. Nu de meeste diehard Sonic-fans de main game al hebben uitgespeeld vond Sega het een uitstekend moment om de DLC plannen voor het spel te onthullen. Dit deden ze middels een prachtige roadmap die je hierboven kunt bekijken.

De game zal in totaal drie DLC updates ontvangen. Deze zullen ergens volgend jaar verschijnen, een exacte releasedatums hebben we op dit moment helaas nog niet. Zoals je hierboven kunt zien zullen de eerste twee updates onder andere een foto-modus, een muziek-modus en een open zone challenge-modus toevoegen. De derde update pakt het echter een stuk ambitieuzer aan. Deze zal compleet nieuwe speelbare personages en verhaal content aan het spel toevoegen. Verdere details over deze content houdt het bedrijf echter nog geheim.

Tot slot wordt er op 21 december ook nog een special holiday cheer suit aan de game toegevoegd. Hiermee kun je Sonic lekker in een kerstpak over de Starfall islands laten rennen.

Ben jij nog druk bezig met Sonic Frontiers of heb jij de game inmiddels al helemaal uitgespeeld? Laat het ons hieronder vooral weten in de reacties!