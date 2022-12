PEGI Rating verschenen voor Switch versie Borderlands 3

Komt de looter-shooter dan alsnog naar de Switch?

Twee jaar geleden kwam Borderlands 3 uit, het langverwachte vervolg in de populaire looter shooter franchise. De game kwam toen naar alle mogelijke platformen, behalve de Switch. Sindsdien zijn er verschillende keren geruchten geweest dat de game mogelijk naar de Switch zou komen, tot op heden zonder resultaat. Maar misschien komt daar binnenkort toch verandering in.

Op de officiële Europese PEGI website zijn namelijk een aantal ratings verschenen voor Borderlands 3. Het gaat hier om zowel een rating voor de basis game als alle DLC content, waaronder de Director’s cut, Designer’s Cut, en Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot. Aangezien alle andere Borderlands games inmiddels op de Switch zijn verschenen zou het niet raar zijn om te denken dat Borderlands 3 binnenkort zijn opwachting maakt. Gearbox of 2K Games heeft helaas nog niets officieel bekend gemaakt. We houden jullie in ieder geval op de hoogte!