Ontvang picnic items via Mystery Gift in Pokémon Scarlet & Violet

Op 18 november verschenen Pokémon Scarlet en Violet voor de Nintendo Switch. Jorden beoordeelde ze met een nette 7,5 in zijn review. Helaas ervaren veel spelers problemen met de performance, maar daar zal morgen een eerste update voor verschijnen. Tegelijkertijd verschijnt vanaf morgen voor korte tijd Charizard in 7-star Black Tera Raids. In de tussentijd kunnen spelers wel een eerste Mystery Gift ontvangen ter gelegenheid van de serie in Japan. Deze Mystery Gift bevat handige ingrediënten om de beste sandwiches te maken. Wel zo handig voor tijdens een picknick om bepaalde spawns of andere zaken een boost te geven.

Deze Mystery Gift bevat Peanut Butter x10, Prosciutto x10, Hamburger x10, Cream Cheese x10, Noodles x10 en Rice x10. De code HAJ1ME0R1G1NAL is tot 31 januari 2023 geldig. Je kan het via onderstaande stappen ontvangen:

Start Pokémon Scarlet of Violet op. Druk op de X-knop om het menu te openen. Selecteer Poké Portal. Selecteer Mystery Gift. Kies voor Get with Code/Password. Voer HAJ1ME0R1G1NAL in. Ontvang de items en sla de game op.

