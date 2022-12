My Nintendo-kalender voor het jaar 2023 is nu verkrijgbaar

Ook dit jaar staat er weer een fantastische bureaukalender op je te wachten!

Net zoals afgelopen jaren kunnen we ook dit jaar weer een speciale My Nintendo-kalender in ons huis zetten. Zolang de voorraad strekt kunnen fans deze bureaukalender namelijk via my.nintendo.com aanschaffen in ruil voor 300 platina punten + de verzendkosten. De My Nintendo-kalender zit ook dit jaar weer vol met leuke personages zoals Mario, Link en Isabelle. Let er wel op dat elke klant dit product maar één keer kan kopen. Als je de My Nintendo-kalender dus in meerdere kamers wil zetten heb je helaas pech.

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze exclusieve bureaukalender, klik dan op onderstaande afbeelding.

Heb jij vorig jaar ook zo’n te gekke bureaukalender gehaald en ben je van plan dat dit jaar ook weer te doen? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!