The Settlers: New Allies komt naar Nintendo Switch

Gaat cross-play ondersteunen.

Ubisoft heeft aangekondigd dat The Settlers: New Allies – het langverwachte nieuwe deel in de RTS-serie – naar de Nintendo Switch komt. De game is al enige tijd in ontwikkeling voor de pc, maar in de laatste Developer’s Update is de Switch-versie nu ook bekend gemaakt:

The Settlers is een serie RTS-games waarin het de bedoeling is je eigen koninkrijk op te zetten en te runnen. Het eerste deel kwam in 1993 uit voor de Commodore Amiga, wat inhoudt dat de serie volgend jaar 30 jaar oud wordt!

The Settlers: New Allies wordt de eerste game in de serie sinds 2010, toen The Settlers 7: Paths to a Kingdom uitkwam. Ubisoft probeerde in 2014 de franchise nieuw leven in te blazen, maar die game werd uiteindelijk een volledig andere titel genaamd Champions of Anteria. Sindsdien was het relatief stil, tot de aankondiging van New Allies.

De pc-versie staat gepland voor 17 februari 2023. Wanneer de Switch-versie en de overige console-ports uit moeten komen, is nog niet bekend. Wel moet het mogelijk zijn om via cross-play te spelen met gamers die gebruik maken van een ander systeem. En wordt het mogelijk om je saves over te dragen tussen verschillende systemen.

