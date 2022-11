Nintendo toont beelden van Peach Gardens in Mario Kart 8 Deluxe

Krijg alvast een sneak-preview!

Binnenkort kunnen we weer op nieuwe banen scheuren in Mario Kart 8 Deluxe. Vanaf 7 december kunnen fans van Mario Kart aan de slag met de Rotsbeker en de Maanbeker. Deze twee cups bevatten elk vier banen, waarvan er drie afkomstig zijn uit Mario Kart Tour, twee uit Mario Kart 7, één uit Mario Kart Wii, één uit Mario Kart DS en één uit Mario Kart Super Circuit.

Een van de nieuwe banen zal Peach Gardens worden. Deze zagen we voor het eerst voor in Mario Kart DS. Benieuwd geworden naar de nieuwe versie van Peach Gardens? Nintendo geeft je in onderstaande Tweet alvast een voorproefje!

Tijd om de bloemetjes buiten te zetten is er niet in Peach' Paleistuin uit #MarioKart DS! Er staat je een knotsgekke race door deze keurig onderhouden tuin te wachten in set 3 van de Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas. pic.twitter.com/KX1f9OEdec — Nintendo Nederland (@NintendoNL) November 29, 2022