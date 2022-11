Vanavond 23:00 komt er een nieuwe Super Mario Bros. Nintendo Direct

Er komt een nieuwe trailer van de Mario-film aan!

Een tweede Nintendo Direct speciaal voor The Super Mario Bros. Movie onthuld vanavond zal er om 23:00 een tweede presentatie voor de film verschijnen. Net zoals de vorige zullen er geen details voor games voorbij komen in de Direct en gaat het puur om de film. Wat er precies getoond gaat worden is nog onbekend. Alleen dat het in ieder geval een tweede trailer voor de film gaat bevatten. Het is dus ook niet bekend hoe lang de video gaat duren. Natuurlijk zullen we de livestream ook delen hier.

De eerste trailer verscheen in oktober en toonde de eerste beelden van de film in actie. Zo hoorden we onder andere Toad, Mario en Bowser spreken in de trailer. Wil je hem nog eens terug zien? Dan staat de trailer hieronder voor je klaar.