Sla nu je slag in golf met de nieuwste update van Nintendo Switch Sports

De sport golf is eindelijk toegevoegd aan Nintendo Switch Sports!

Begin dit jaar werd er in februari tijdens de aankondiging van Nintendo Switch Sports al meteen bekendgemaakt dat ook de sport golf toegevoegd zou gaan worden. Precies een week geleden kregen we dan eindelijk te horen dat de gratis update vanaf 29 november te downloaden zou zijn. Gelukkig is het wachten nu voorbij en kunnen Switch-bezitters vanaf vandaag aan de slag gaan met de nieuwste sport. Om de update te vieren is er vandaag een nieuwe overzichtstrailer verschenen, waar uiteraard ook de sport golf in voorkomt. Mocht je die graag willen zien, bekijk dan de video onderaan dit artikel.

In Nintendo Switch Sports ga je aan de slag met tennis, bowlen, chanbara, volleybal, badminton, voetbal en nu dus ook golf! Je zwaait, trapt en smasht jezelf naar de overwinning in deze verzameling sporten zowel lokaal met vrienden als online. Verder kun je allerlei toffe outfits voor je personage ontgrendelen door online wedstrijden te spelen. Weet jij jouw vaardigheden op de proef te stellen en zoveel mogelijk wedstrijden te winnen?