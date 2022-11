Probeer River City Girls gratis met Games op Proef

Als je lid bent van Nintendo Switch Online, dan kan je deze game van 6 december tot 12 december gratis spelen.

Eens in de zoveel tijd geeft Nintendo de mogelijkheid aan alle Nintendo Switch Online-leden om bepaalde spellen tijdelijk gratis uit te proberen. Nintendo heeft na bijna twee maanden geen Games op Proef eindelijk een nieuwe titel als Games op Proef aangekondigd. Switch-bezitters kunnen namelijk binnenkort aan de slag met River City Girls. Deze game kan je vanaf 6 december om 10:00 uur tot 12 december 23:59 uur gratis spelen als Games op Proef. Dit is wel alleen beschikbaar voor iedereen met een Nintendo Switch Online-lidmaatschap.

Toen de game in 2019 verscheen voor de Nintendo Switch beoordeelden we de game als top. Mocht de game je enorm bevallen, dan kan je de game tot het einde van de proefperiode zelfs met 50% korting aanschaffen. River City Girls kost daardoor nog maar €14,99.

Als je deze game in de Games op Proef-periode opstart, dan zal je 100 platina punten verdienen. Deze kan je dan uitgeven aan een nieuw profielicoontje. Heb je ooit een game in deze serie gespeeld? Ga je deze testen tijdens de gratis proefperiode? Laat het ons weten in de reacties!