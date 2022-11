[Update] Nieuwe Super Mario Bros. Movie trailer toont veel bekende elementen

Platforming, karten en vechten tegen Donkey Kong. De nieuwe trailer zit bomvol nieuwe elementen.

[Update] Een officiële datum voor Nederland is er nog niet. Wel al voor België waar de film op 22 maart in première gaat. Dit terwijl de film in de V.S. en Japan pas in april verschijnt. Ook andere Europese landen ontvangen de film al in maart.

[Origineel Bericht] De nieuwe Nintendo Direct van vandaag heeft nieuwe informatie onthuld over de aankomende Mario-film. Na een korte introductie van Peach en Donkey Kong ging de twee minuten durende trailer van start. Waarin veel nieuwe beelden werden getoond. Zo zien we niet alleen Mario het opnemen tegen Donkey Kong, maar ook Peach die de aanval inzet en wordt er zelfs gekart op de Rainbow Road.

De film lijkt dus vol te zitten met verwijzingen naar alle avonturen van Mario over de jaren heen. Niet alleen door elementen als platforming en karten, maar ook qua designs. Zo is Donkey Kong in de film gebaseerd op het originele ontwerp van meer dan dertig jaar geleden.