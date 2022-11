Kijk je mee? The Super Mario Movie Direct om 23:00

We krijgen eindelijk meer te zien van The Super Mario Bros. Movie.

Het is ondertussen alweer bijna 2 maanden sinds de eerste trailer van de aankomende Super Mario-film verschenen. We kregen na een lange tijd wachten eindelijk te zien hoe Mario, Bowser en Toad onder andere in de film zouden gaan zijn. Echter nog niets over Peach, Luigi en verschillende andere personages. Dankzij geleakte posters lijkt het er op dat we in elk geval van Peach en Luigi vandaag wat te zien gaan krijgen. Verder is het nog onbekend hoelang de trailer is en of er meer informatie over de film gaat verschijnen in de Direct. Zoals een Europese releasedatum. De direct is hieronder te volgen.