Eerste Big Run-evenement aangekondigd voor Splatoon 3

Afgelopen september kwam het derde deel in de Splatoon-reeks uit. Wij beoordeelden de game op dat moment met een prachtige 8,7. Ondertussen zijn er al vele aanpassen geweest en komt er het Bibberseizoen aan. Het Bibberseizoen gaat aanstaande donderdag, op 1 december 2022, van start en bevat een hoop nieuwe dingen. Zo zijn er nieuwe levels, nieuwe kleding en nieuwe wapens.

Echter komt er binnenkort ook nog wat anders nieuws. Nintendo heeft in een Twitter-bericht aangekondigd dat het Big Run-evenement eraan komt. In het weekend van 10 tot 12 december kan je Splatville beschermen tegen hordes Salmonieten. Dit is dus een evenement voor de Salmon Run-modus waarin je speelt op de levels van Grondoorlog. Hoe het precies in zijn werk gaat, zullen we vast tijdens dat weekend ontdekken.

