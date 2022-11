[Review] Smurfen Kart – Smurfelijk goed racen

Smurf je mee in Smurfen Kart? Lees er hier meer over!

Met het recente overlijden van Pierre Kartner, beter bekend als Vader Abraham, ging de bedenker van ’t Smurfenlied verloren. Het lied dat iedereen wel ooit gehoord heeft. De kleine blauwe dwergen werden in de jaren ’50 al bedacht door Peyo, Pierre Culliford. Ook na tientallen stripboeken, tv-series en films zijn Smurfen nog altijd onverminderd populair. Daarom is het niet zo gek dat er inmiddels een tweede Smurfen-game op de Nintendo Switch is verschenen. De racegame Smurfen Kart is recent verschenen en zou banen bevatten die dwars door bekende plekken uit het Smurfendorp gaan. Bereikt Smurfen Kart ook die grootsheid als ’t Smurfenlied? Je leest het in onze review.

Racen met Smurfen

De Smurfen hebben al vanaf vroeger een speciaal plekje in mijn hart. Nog steeds lees ik met regelmaat de stripboeken en kan ik enorm genieten van de avonturen die ze beleven. Ik was daarom op een goede manier verrast, toen ik Smurfen Kart speelde. Ik had er namelijk niet veel van verwacht: gewoon een simpele racegame met een Smurfen-sausje. Echter blijkt er toch veel meer liefde in Smurfen Kart gestopt, waardoor het het zeker waard is om te spelen.

Wanneer je wilt racen, moet je een Smurf kiezen. Je kan uit twaalf verschillende Smurfen kiezen. Daaronder vallen onder andere de bekende Grote Smurf en Smurfin, maar ook minder bekende Smurfen zoals Smurfbloesem en Ruimtesmurf. Juist die minder bekende Smurfen vind ik een leuke toevoeging. Ik ben blij dat de makers niet alleen voor de meest herkenbare Smurfen hebben gekozen. Elke Smurf heeft zo zijn eigen kart. Deze kan je helaas niet aanpassen, maar de kart past wel precies bij de Smurf. Daarnaast heeft elke Smurf zijn eigen unieke specialiteit. Grote Smurf kan bijvoorbeeld tegenstanders in slaap laten vallen. Het is dus zeker zinvol om alle personages te gebruiken, zodat je kan uitzoeken welke jij het prettigste vindt om te gebruiken.

Slechts 12 Smurfen-banen

Er zijn evenveel banen als personages, dus slechts 12 stuks. Dat is voor een racegame absoluut niet veel. Binnen een uur heb je dus alle banen wel gezien en blijft herhaling over. Echter hoeft dat niet erg te zijn als het tenminste leuke banen zijn. Gelukkig is dat het geval in Smurfen Kart. De banen zijn zeer mooi ontworpen en er zitten herkenbare elementen in. Denk aan de mooie paddenstoelenhuisje en natuurlijk de schuilplaats van Gargamel en Azraël. Die schurk met zijn kat kan namelijk niet ontbreken in een Smurfen-game. Het had ook leuk geweest als je als Gargamel en Azraël had kunnen spelen, maar ze zien in de omgeving van de baan is een goede tweede optie.

De twaalf banen zitten onderverdeeld in drie cups. Wanneer je een cup voor het eerst uitspeelt en de eerste plaats behaalt in het algemeen klassement, dan speel je de spiegelversie vrij voor die cup. Daarbij kan je kiezen tussen twee snelheden: plezier en hyperspeed. Hyperspeed is echt voor de mensen die op hoge snelheid willen racen. Ik zou zelf plezier aanraden als je ook nog wil kunnen genieten van de omgevingen.

Ik smurf jou!

Tijdens het racen kan je cadeautjes oppikken. Die cadeautjes bevatten voorwerpen waarmee je jouw tegenstanders dwars kan zitten. Voor wie Mario Kart 8 Deluxe heeft gespeeld, komen deze voorwerpen enorm bekend voor. Ze hebben vergelijkbare functies, maar dan in een Smurfen-jasje. Zo is er in Smurfen Kart een wesp waarmee je jouw tegenstander die voor je ligt raakt. Dat is natuurlijk vergelijkbaar is met het rode schild in Mario Kart. Naast de voorwerpen zijn er nog wel meer overeenkomsten met Mario Kart, waaronder de besturing en het verzamelen van smurfbessen wat de equivalent is van munten.

De besturing in Smurfen Kart is top. Het doet niet veel onder voor Mario Kart, wat dus absoluut een pluspunt is. Het rotste is soms de camera op hyperspeed. Die beweegt niet altijd even prettig mee, waardoor je soms niet doorhebt hoe de baan loopt. Ook merk je op de baan “De mistige moerassen” dat de mist daadwerkelijk in de weg zit. Je ziet namelijk amper kleurverschil tussen de baan en het moeras, waardoor je makkelijk naast de baan kan belanden. Persoonlijk was die irritatie snel over, omdat ik de baan uit mijn hoofd leerde kennen. Dus dit probleem speelt vooral in het begin.

Moeilijk te smurfen

Ik vind wel dat ik de moeilijkheidsgraad moet aanstippen. Die is op sommige momenten best hoog en voor kinderen dus niet leuk meer. In de modus Tijdsuitdaging moet je de tijd zien te verbeteren van de ghost. Echter is dat zeer ambitieus en niet makkelijk haalbaar. Om dat te halen moet je zeer goed kunnen driften en de drie snelheidsboosts op het juiste moment zien in te zetten. Dit is dus eerder geschikt voor volwassenen die wel van een leuke uitdaging houden.

Voor de herspeelbaarheid mist naar mijn mening een online modus. Dat wil zeggen dat je niet tegen andere mensen online kan racen. Wel kan dat lokaal in splitscreen met tot vier spelers. Daarnaast is er wel een album waarin je stickers kan verzamelen. Deze stickers doen denken aan achievements en zorgen voor een aanmoediging om te blijven spelen. Zeker voor een spel met weinig banen, is dit een zeer wenselijke toevoeging.

Conclusie

Smurfen Kart is een zeer vermakelijke racegame, maar mist helaas wat inhoudt. Twaalf banen is gewoon niet genoeg voor een spel van €49,99. Daarentegen is wat het heeft, wel enorm goed in Smurfen-stijl uitgevoerd. Je hebt daadwerkelijk het idee een Smurfen-racespel te spelen. Doordat de game geheel Nederlandstalig is, zullen ook kinderen de Smurfen-dingen herkennen. Al met al is Smurfen Kart een aanrader voor kinderen en volwassenen die opgroeien of zijn opgegroeid met de Smurfen, maar dan wel tijdens een stevige afprijzing.

+ Op en top Smurfen

+ Smurftastische banen

+ Besturing werkt goed

+ Achievements voor herspeelbaarheid

+ Voor jong en oud

– De Tijdsuitdagingen zijn te lastig voor jonge kinderen

– De camera zit je soms in de weg

– Prijs te hoog voor slechts 12 banen

DN-score: 7,5