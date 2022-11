[Review] It Takes Two – Hartverwarmende co-op

Een unieke multiplayer game is nu ook beschikbaar voor de Switch en wij hebben hem doorgespeeld!

In april 2021 verscheen van Hazelight Studios een uniek spel op de markt. Een spel wat alleen maar met twee spelers gespeeld kan worden, iets wat ook terugkomt in het verhaal. De twee spelers doorlopen het spel namelijk om hun relatie te repareren. Het gaat hier dan natuurlijk over It Takes Two, en nu is deze game ook beschikbaar op de Switch. Hoe goed werkt dit?

Dr. Hakim de relatiespecialist

Cody en May, de ouders van een meisje genaamd Rose, staan op het punt om te gaan scheiden. Ze maken alleen maar ruzie en houden het niet meer met elkaar uit. Als kind wil je dat natuurlijk niet, dus grijpt Rose naar het boek van Dr. Hakim, de Book of Love. Door haar wens om de ouders weer bij elkaar te krijgen gebeurt er iets unieks. De ouders zijn opeens van klei (de vader) en hout (de moeder). Cody en May komen in een fantasiewereld terecht waar alles opeens leeft.

Van gereedschap tot knuffels. En onder begeleiding van een pratende versie van het boek zullen ze een manier moeten vinden om terug te veranderen. Alles wat ze doen is echter een manier om ze dichter bij elkaar te krijgen. Dr. Hakim houdt ook niet van de zachte aanpak dus bereid je voor op een flink sadistische aanpak.

De magische miniatuurwereld

De fantasiewereld waar je je in bevindt is een magische versie van het huis waar het gezin leeft. Echter kun je nu praten met dieren, speelgoed en meer terwijl je zoekt naar een manier om normaal te worden. Cody en May hebben namelijk helemaal geen zin in Dr. Hakim zijn therapie en verzetten zich er ook flink tegen. Met genoeg gekibbel tijdens het rondreizen zul je erg veel humor langs zien komen. Zelfs op momenten wanneer er even niet zoveel gebeurt.

De wereld waarin je je bevindt, is dan ook enorm divers. Van een grote boom waarin een oorlog woedt tussen wespen en (guerrilla) eekhoorns tot een speelgoedpaleis van de olifantenknuffel Cutie. Elk stukje is enorm creatief en heeft een andere vibe. Je blijft je verbazen over wat er allemaal voor magische werelden in en rondom een huis kunnen bestaan. Daarnaast zitten er ook flink wat verwijzingen in naar andere games en entertainment producten. Waaronder Nintendo-franchises als Mario Kart en The Legend of Zelda.

Twee keer doorspelen? Wissel gewoon van personage

Niet veel games maken het leuk om direct nog een keer het spel door te spelen. It Takes Two pakt dit op een best leuke manier aan. Je krijgt namelijk in ieder gebied speciale krachten. Deze krachten zijn vooraf bepaald en zijn afhankelijk van wie van de twee je bestuurt. Zo zal in de eerste wereld Cody spijkers kunnen gooien. Hier kan May vervolgens aan zwaaien met haar hamerkop of ze ergens inslaan. Dit concept zit bovendien ook in de verschillende minigames die je in het spel kunt ontdekken.

Je kunt altijd tussendoor wisselen van personage, maar ik zou zeker aanraden om het hele spel uit één perspectief te volgen en later het nog eens te spelen met het andere personage.

Plezier voor bijna iedereen

Hoewel It Takes Two wat duistere punten heeft die voor jongere spelers misschien wat grof zijn, is het wel echt gemaakt om speelbaar te maken voor een breed publiek. De besturing is namelijk erg simpel en beperkt tot weinig knoppen. Hierdoor zul je niet te veel tijd kwijtraken aan het leren van de besturing.

De Switch-versie is meer dan prima

Ja, de Switch-versie levert wat in op graphics en performance, maar hoewel de game op andere platformen echt prachtig is, is het ook op de Switch zeker niet lelijk. Het werkt prima en heeft niet al te veel last van haperingen wat best knap is aangezien er vaak genoeg veel gebeurt op het scherm.

Daarnaast heeft de Switch nog een bonuspunt voor lokale multiplayer. Normaal heb je hier split-screen echt voor nodig. Echter, wanneer je twee Switches hebt of iemand neemt een Switch mee, dan kun je het volledig lokaal spelen op twee schermen. Zo hoef je niet je scherm te splitsen. Ook voor online multiplayer is het fijn, één van de twee spelers hoeft namelijk maar het volledige spel te bezitten en de ander kan dan alles meespelen.

Conclusie

Hoewel It Takes Two op de Switch grafisch natuurlijk wat minder is dan op andere platformen, verpest dit het niet. Het blijft geweldig om de diverse locaties te bezoeken. Daarnaast zorgt de diverse gameplay en geweldige humor ervoor dat de game op geen moment saai wordt. Het is één van de beste spellen van de afgelopen jaren en perfect voor de Switch.

+ De coop-ervaring is uniek

+ Hartverwarmend verhaal

+ De friendspass is een geschenk

+ Geweldige humor – Af en toe wat haperingen





DN-Score: 9.0