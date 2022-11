F-Zero en Star Fox artist Takaya Imamura maakt een nieuwe game

De artist van F-Zero en Star Fox maakt een nieuwe game gebaseerd op zijn manga Omega 6. Het spel verschijnt volgend jaar.

Takaya Imamura is bezig met een nieuw project: een videogame maken van zijn nieuwe manga. Zijn manga, Omega 6, is deze week voor het eerst verschenen. Volgend jaar zal er dus een game verschijnen op de Nintendo Switch gebaseerd op zijn werk. Volgende de Japanse site 4gamer zal het spel voornamelijk uit veel tekst bestaan en zijn er hier en daar een aantal gevechten. Ook zal het spel een origineel verhaal bevatten gebaseerd op het verhaal van de manga. Omega 6 is voor nu nog enkel in het Frans te lezen en gaat over premiejagers Thunder en Kaira. Zij reizen door het universum op zoek naar een vervangende planeet voor de aarde. Hoe het spel gaat heten is nog niet bekend.