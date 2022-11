[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 48

Weten wat je volgende week in de eShop kan verwachten?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered

Verschijnt op: 1 december 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

Romancing Saga -Minstrel Song- Remastered is een remaster van de Ps2 versie, welke op zijn beurt weer een remaster was van het origineel uit 1992. Zowel het origineel als de Ps2 versie zijn echter alleen in Amerika en Japan verschenen, waardoor dit de eerste keer is dat Europese fans met deze RPG aan de slag kunnen! Het verhaal speelt zich af in Mardias, een land geschapen door de oerschepper. In een ver verleden werd dit land opgeschrikt door een grote strijd toen de koning der goden drie kwaardaardige goden moest bestrijden. Na en lange strijd werden deze ontdaan van hun krachten en door middel van de Fatestones gevangen genomen. Nu, 1000 jaar later, zijn de Fatestones verspreid over de wereld en herrijzen de goden van het kwaad weer. Acht helden beginnen ieder aan hun eigen avontuur, alsof ze geleid worden door het lot. Wat ze beleven? Jij bent de enige die dat kan bepalen!

Inscryption

Verschijnt op: 1 december 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Inscryption is een vreemd deckbuilding roguelike cardgame met escape room achtige elementen. Het is een horror game van dezelfde maker als Hex en Pony Island, wat dus betekent dat de game een stuk dieper gaat dan dat je eerst zult denken. Het verhaal begint in een hutje met een nogal vijandige carddealer, die je forceert een potje kaarten met hem te spelen. Het duurt niet lang voordat je doorhebt dat dit allemaal geen zuivere koffie is, vooral niet wanneer je verliest en hij droog opmerkt dat je maar twee kansen hebt. Twee kansen? Twee kansen voordat wat…? En waarom zit de enige deur in deze hut eigenlijk op slot? Kun jij op tijd de geheimen van deze hut blootleggen? Wie weet wat erachter schuilgaat…

Papetura

Verschijnt op: 1 december 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99

Papetura is een puzzel avonturen game met een prachtige artstijl. De wereld van Papetura is namelijk gemaakt van geanimeerd papier. Alles wat je tegenkomt, zoals beestjes, monsters en locaties zijn handgemaakt en geven je het gevoel dat de wereld in elkaar geknutseld is. Het verhaal gaat over een eenzaam beestje genaamd Pape die ver weg van de rest van de wereld in een bloemengevangenis woont. Na een ontsnappingspoging ontmoet Pape het magische wezentje Tura, waar hij voor zal zorgen. Samen gaan ze op reis om de wereld van vuur en vernieling te redden. Benieuwd wat wij van de game vonden? Hier kun je onze review lezen.

Wat verder verschijnt in de week van 28 november tot en met 4 december:

29 nov. 2022: Soccer Story– €19,99

29 nov. 2022: The Knight Witch – €19,99

30 nov. 2022: Front Mission 1st: Remake – €34,99

30 nov. 2022: Megalan 11 – €9,99

30 nov. 2022: Elevator Action – Returns- S – Tribute – €14,99

30 nov. 2022: Astronite – €14,99

30 nov. 2022: Until the Last Plane – €9,99

1 dec. 2022: Sword of the Vagrant – €9,99

1 dec. 2022: Warp Drive – €24,99

1 dec. 2022: Japanese Escape Games The Room Without Doors – €8,99

1 dec. 2022: Lover Pretend– €49,99

1 dec. 2022: Grisaia phantom Trigger 07 – €24,99

1 dec. 2022: The Outbound Ghost – €24,99

1 dec. 2022: Work from Home – €19,99

1 dec. 2022: Donut Dodo – €4,99

1 dec. 2022: Tomomi – €7,97

1 dec. 2022: Super Planet Life – €9,99

1 dec. 2022: The Cube – €38,99

1 dec. 2022: Railbound– €12,99

2 dec. 2022: Siralim Ultimate – €19,99

2 dec. 2022: Intrepid Izzy – €10,99

2 dec. 2022: Salad Bar Tycoon Premium Edition – €5,49

2 dec. 2022: Super Kiwi 64– €2,99

2 dec. 2022: Sakura Succubus 6 – €9,99

3 dec. 2022: Cyborg Invasion Shooter 3: Savior of the World – €9,99

3 dec. 2022: Goonya Monsters– €16,79

