Blizzard onthult gameplaybeelden voor nieuwe Overwatch 2-held Ramattra

Bekijk hier de eerste beelden van de nieuwe tank hero Ramattra.

Overwatch 2 verscheen vorige maand free-to-play op diverse platformen en werd toen erg veel gedownload. Zo behaalde de game 25 miljoen spelers in de eerste 10 dagen. Maar de ontwikkeling van een live service game stopt natuurlijk niet bij de release. Misschien nog wel belangrijker is de manier waarop jij al deze spelers weet vast te houden of terug te halen middels nieuwe content. Zodoende heeft Blizzard vandaag een nieuwe gameplaytrailer gedeeld voor de held Ramattra.

Deze nieuwe hero, binnen de tank-klasse, werd eerder deze maand voor het eerst uit de doeken gedaan tijdens de Overwatch League Grand Play. Blizzard deelde toen een video waarin we meer leerden over de oorsprong en achtergrond van Ramattra. Hierin werd onder andere duidelijk dat Ramatra ooit als een oorlogsmachine begon, maar zijn munitie inwisselde voor een schild om zijn volk te beschermen en zo vrede en rust te bevorderen.

In de gameplayvideo zien we vervolgens hoe Ramattra’s achtergrond zich vertaalt naar zijn gameplaystijl. Zo zien we hem onder andere gebruikmaken van een schild, lange vuisten, en een grote robot. Beide video’s zijn hieronder te bekijken.

Ramattra zal vanaf 6 december, aan het begin van seizoen 2, speelbaar zijn. Speel jij op dit moment nog veel Overwatch 2 en wordt Ramattra een personage dat jij veel zal gaan gebruiken? Laat het ons vooral weten in de reacties.