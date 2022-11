[Review] Rogue Legacy 2 – Een waardige opvolger

Het vervolg op de populaire indiegame uit 2013 overtreft alle verwachtingen.

Voorzichtig sluipt de Chef, Sir Pepperoni III door de gangen van het kasteel. Plotseling verschijnt er een botten gooiend skelet voor zijn neus die met een flinke vaart een sleutelbeen richting de dappere kok gooit. Sir Pepperoni III grijpt zijn koekenpan stevig vast en probeert het vliegend bot met stijl en precisie terug te kaatsen, maar helaas. Hij mist en krijgt het bot tegen zijn hoofd. Sir Pepperoni III sterft ter plekke. Game over, zou je denken.



Een familie vol helden

Rogue Legacy 2 is een rogue-lite platformer ontwikkeld door Cellar Door Games. In de game kruip je in de huid van een van de vele Sir’s en Lady’s die allemaal afstammelingen zijn van elkaar. Je gaat op avontuur door een groot kasteel dat bomvol zit met monsters, vallen en schatten. Overleef het gevaar en vul je zakken met goud. Maar pas op, want als de held het loodje legt is het voorbij.



Gelukkig heeft de held een aantal erfgenamen die in zijn voetsporen treden en het avontuur voortzetten. Je krijgt de keuze uit drie van zijn/haar kinderen die het stokje overnemen en proberen om hun weg door het telkens veranderende kasteel te vinden. De karakters waar je uit kan kiezen hebben verschillende klassen en eigenschappen die iedere speelsessie uniek maken. Zo kan het zijn dat je met een chef speelt die kleurenblind is, waardoor je het spel in zwart-wit speelt. Echter kan je ook een gunslinger spelen die zich een diva voelt. Na het verslaan van alle monsters in een kamer krijgt de heldhaftige diva een daverend applaus en een stortvloed aan rozen naar zich gegooid.

Bouw je eigen landhuis

Na het kiezen van een nieuw karakter erven de nabestaanden alle gevonden schatten van de overleden held. Het fortuin aan goud kan je besteden aan het familielandhuis, wat functioneert als een steeds groter groeiende skill tree. Door geld te investeren aan een van de vele upgrades worden de karakters sterker. Ook speel je nieuwe speelbare klassen vrij zoals de barbarian, chef en wizard. Daarnaast is het mogelijk om winkels te kopen zoals de blacksmith. Hier is nieuwe wapens en uitrusting te koop. Door slim te investeren overleeft de held steeds langer en kom je telkens een stukje verder. Zorg er wel voor dat al het geld uitgegeven voordat je vertrekt. De gierige Charon neemt namelijk alle zuurverdiende munten in beslag wanneer hij je in zijn roeiboot naar het kasteel vaart.



Rogue Legacy 2 is een rogue-lite, wat inhoudt dat bij ieder bezoek de kamers en gangen willekeurig worden ingedeeld. Door het kopen van een upgrade is het mogelijk om met 10% van je inkomen de vorige opzet vast te zetten. Dit zorgt ervoor dat je in het volgende bezoek terug kan keren naar bekend gebied. Dit is handig om de game te leren spelen en als je graag verder wilt komen. Persoonlijk vind ik het leuker om telkens verrast te worden.

Vechten voor je leven

De gameplay speelt als een 2D-platformer met Metroidvania elementen. Je rent door gangen en ontwijkt gevaarlijke obstakels zoals rondslingerende ballen, springt over kuilen vol met scherpe stekels en vecht met een groot aantal verschillende monsters. De kaart opent zich steeds verder en laat alle verschillende richtingen zien die je op kan gaan.

De speelbare klassen werken allemaal op een andere manier. Een mage gebruikt zijn toverstaf om vijanden van ver te belagen met spreuken. De gunslinger schiet er op los met zijn pistool en de chef heeft een koekenpan waarmee hij projectielen kan weerkaatsen. Het zorgt voor een hoop variatie waardoor het herhaaldelijk opnieuw beginnen niet snel gaat vervelen. Het spel bestuurt erg fijn en ik heb het gevoel altijd controle te hebben over de situaties die afspelen. Als ik dood ga ligt het aan mij en niet aan het spel. Dat maakt het een stuk minder frustrerend dan andere games van hetzelfde genre.

Tijdens het verkennen van het kasteel ontdek je permanente upgrades genaamd heirlooms. Deze upgrades geven nieuwe vaardigheden zoals het kunnen stuiteren op gloeiende objecten en het in de lucht kunnen ontwijken. Door slim gebruik te maken van de nieuwe skills is het mogelijk om gebieden te bereiken waar je niet eerder bent geweest. Zo ligt de weg open naar steeds moeilijkere bossfights.

Huisregels

Ondanks dat het spel vrij pittig is zijn er een hoop toegankelijkheidsopties om de ervaring prettiger of nog extremer te maken. Deze house rules zijn beschikbaar vanaf het begin van de game en geven de mogelijkheid om het spel naar wens aan te passen. Verlaag bijvoorbeeld de schade die monsters aanrichten, zet unieke eigenschappen uit of geef jezelf vliegkrachten om nooit meer in dat vervelende water te vallen. De aanpassingen zijn niet permanent en hebben geen negatieve gevolgen. Denk je de normale moeilijkheid weer aan te kunnen, schakel dan de house rules met een druk op de knop weer uit.

Een eindeloos avontuur

Rogue Legacy 2 speelt ontzettend fijn en de prachtige art stijl en vloeiende 60fps gameplay is om van te smullen. Ik heb de game een tijdje in handheld-modus gespeeld en de kleuren spatten van het OLED-scherm af. Helaas heeft de Switch soms wat moeite met overvolle ruimtes waardoor het spel wat begint te stotteren. De soundtrack is erg fijn om naar te luisteren en voegt een hoop sfeer toe aan de volledige ervaring. De muziek kan soms wel wat herhaaldelijk worden als je vast zit in een bepaald gebied. Na het uitspelen van de game is het avontuur nog lang niet klaar, want telkens speel je meer nieuwe content vrij. Het kan wat frustrerend zijn om dood te gaan in het begin, maar je leert er wel van. Eenmaal gewend speelt Rogue Legacy 2 als een beest.

+ Veel variatie door het klassen en eigenschappensysteem

+ Visueel om van te smullen

+ Uitdagende gameplay…

– …wat soms wat frustrerend kan worden

– Stotterende gameplay in overvolle ruimtes

DN-score: 9,0