NieR: Automata al meer dan 7 miljoen exemplaren verkocht

De succesvolle launch van de game op de Switch heeft impact gehad!

Dit jaar was het voor veel afwachtenden op de Switch eindelijk zover. We konden genieten van NieR: Automata The End of YorhA Edition. Het spel werd vergeleken met andere consoles, en zou alles wel goed gaan? Dat ging het zeker. Bij onze review kreeg het spel een 9! En daar waren we lange na niet de enigen in.

Nu heeft Square Enix een update gegeven over hoeveel exemplaren van de NieR series zijn verkocht. Dat getal, zoals je ongetwijfeld al in de titel zag, is reeds 7 miljoen gepasseerd!

In juni dit jaar was de game ongeveer 6.5 miljoen keer verkocht, dus ongetwijfeld dat de Switch release heeft bijgedragen aan deze mijlpaal. Mocht je dus nog twijfelen, dan is dit misschien de push die je nodig hebt om het spel te proberen. Heb je het spel al gespeeld? Deel dan je ervaringen hieronder, en wat vind je van dit nieuws voor de NieR serie?